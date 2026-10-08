Varios carriles fueron cerrados esta mañana en el kilómetro 26.7 de la carretera PR-1, en dirección de San Juan a Caguas, debido a un accidente de carácter leve que involucró un camión, lo que mantiene una fuerte congestión vehicular en la zona.

Según informaron agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de la Policía de Puerto Rico, el accidente fue reportado a eso de las 6:50 de la mañana, en jurisdicción de Caguas.

Al momento, no se han reportado personas heridas. Sin embargo, como parte de la investigación de las autoridades, solo un carril permanece abierto al tránsito.

En el lugar se registra una gran congestión vehicular. Ante la situación, las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera 798 hacia Caguas.