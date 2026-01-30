Cierran carriles de autopista de San Juan a Dorado por pedazos de lozas
Se recomienda tomar rutas alternas para evitar el tapón.
PUBLICIDAD
Agentes de la División de Autopista Buchanan informaron el cierre de tres carriles de la autopista José De Diego (PR-22) en dirección de San Juan hacia Dorado a la altura del kilómetro 15.9 donde cayeron de un camión de lozas de mármol.
La vía permanecerá cerrada provisionalmente hasta que se recoja el mármol y se limpie el tramo.
Se recomendó a los conductores que se dirigen hacia Dorado a que tomen la Salida 16 (Barrio Arenas), para evitar el tránsito pesado en la zona.