Agentes de la División de Autopista Buchanan informaron el cierre de tres carriles de la autopista José De Diego (PR-22) en dirección de San Juan hacia Dorado a la altura del kilómetro 15.9 donde cayeron de un camión de lozas de mármol.

La vía permanecerá cerrada provisionalmente hasta que se recoja el mármol y se limpie el tramo.

Se recomendó a los conductores que se dirigen hacia Dorado a que tomen la Salida 16 (Barrio Arenas), para evitar el tránsito pesado en la zona.