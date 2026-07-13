Agentes adscritos a la División de Autopista Buchanan investigan un accidente entre dos vehículos reportado esta tarde en el kilómetro 5.5 en el expreso Rafael Martínez Nadal en dirección de la carretera PR-01 hacia Guaynabo, antes del peaje, lo que provocó el cierre de dos carriles.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía, los hechos ocurrieron mientras un conductor de 83 años transitaba un automóvil marca Kía Seltos del año 2020, que en contra del tránsito, de Guaynabo hacia Caguas y al llegar al kilómetro 5.5 impactó de frente al conductor de una guagua Hyundai Tucson color champán del año 2005.

A causa del choque resultaron heridas Nirka García Muriel de 85 años pasajera frontal del Kía Seltos y Amarilis Robert Resto de 20 años pasajera de la guagua.

Los heridos involucrados fueron traslados hasta el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. No se informó la condición.

Una vez culmine la investigación los vehículos serán removidos con grúas, indicó el teniente Jorge Alicea, de la División de Autopista Buchanan.