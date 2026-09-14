Abierta al tránsito en carretera de Arecibo tras limpieza de diésel
En la carretera PR-2 se reportó un accidente de tránsito entre un camión y una guagua, que mantuvo un tramo cerrado.
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Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo informó que está abierta al tránsito la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 70.0 en ese municipio, frente al aeropuerto, donde se reportó un accidente entre un camión y una guagua.
A consecuencia del choque ocurrió un derrame de diésel del camión accidentado que pertenece a la compañía Light Gas Corp. Las labores de limpieza del combustible ya culminaron y se removieron los vehículos involucrados.
El accidente ocurrió en dirección de Arecibo a Barceloneta.
No se reportaron heridos.