Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo informó que está abierta al tránsito la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 70.0 en ese municipio, frente al aeropuerto, donde se reportó un accidente entre un camión y una guagua.

A consecuencia del choque ocurrió un derrame de diésel del camión accidentado que pertenece a la compañía Light Gas Corp. Las labores de limpieza del combustible ya culminaron y se removieron los vehículos involucrados.

El accidente ocurrió en dirección de Arecibo a Barceloneta.

No se reportaron heridos.