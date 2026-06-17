Un camión se volcó tras accidentarse al mediodía de hoy en la avenida John F. Kennedy, en dirección de San Juan hacia Bayamón, obstruyendo el tránsito.

La oficina de prensa de la Policía informó que al presente no se han reportado heridos, pero hay congestión vehicular en esa zona.

La oficina Municipal de Manejo de Emergencias de San Juan junto a otro personal de rescate atiende la escena.

Al momento, el tránsito permanece cerrado en el área, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas.