Un accidente de tránsito que involucra un camión de basura volcado mantiene cerrado este jueves un tramo del expreso PR-52, en dirección de San Juan hacia Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 11.9 de la vía.

Como consecuencia del accidente, el tránsito permanece cerrado en dicha dirección, lo que ha provocado congestión vehicular en el área mientras las autoridades atienden la situación.

No se reportaron personas heridas de gravedad.

La Policía recomendó utilizar rutas alternas, entre ellas la carretera PR-1, y ejercer precaución mientras culminan las labores.