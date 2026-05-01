El movimiento obrero junto a organizaciones civiles y políticas marcharán hoy, viernes, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, para denunciar los problemas laborales que les afectan y reclamar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que fue impuesta hace diez años, bajo la Ley PROMESA.

La marcha iniciará a las 9:00 a.m. desde los portones del centro comercial Plaza Las Américas hacia la avenida Carlos E. Chardón, hasta la sede de la JSF en el edificio Seaborne, en la Milla de Oro en Hato Rey, donde los representantes de las organizaciones participantes dirigirán sus mensajes.

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Otros asuntos por los que marcharán algunas organizaciones se relacionan con los operativos de ICE contra los migrantes, el uso de la isla con motivos militares por parte del ejército de Estados Unidos, la explotación de los recursos naturales y la guerra contra Irán.

Por espacio de una hora, manifestantes se apostaron en el área verde de la intersección del expreso Las Américas con la avenida Jesús T. Piñero, donde permanecieron hasta las 8:00 a.m. para integrarse al grupo, explicó el capitán Elvis Zeno Santiago, director del Negociado de Patrullas de Carreteras.

Los integrantes de la Asociación de Maestros de Puerto Rico exhibieron pancartas en las que exigía “justicia (salarial) para nuestros maestros pensionados y/o retirados”.

Miembros de la Asociación de Maestros exigen justicia salarial, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. ( Suministrada )

“En la avenida Chardón, debajo del puente Las Américas tenemos una guagua de sonido y aproximadamente de 20 a 25 manifestantes, posiblemente tome la decisión de cerrar el expreso Las Américas, de la PR-22 en la salida hacia Plaza las Américas”, explicó el capitán Zeno Santiago.

La Milla de Oro fue cerrada al tránsito desde la madrugada de hoy y al igual que las avenidas Juan Ponce de León y Luis Muñoz Rivera, en ese tramo de Hato Rey.

Joselyn Velázquez, portavoz de la Jornada Se Acabaron las Promesas, durante una rueda de prensa esta semana, advirtió que cada vez más el sistema sigue eliminando los beneficios adquiridos por los trabajadores.

“Continuamos viendo las injusticias contra la clase trabajadora y cuando se violan tranquilamente los convenios colectivos y negociados por los sindicatos. Las medidas antiobreras promovidas por un sector de los dueños de negocios, los recortes de pensiones que condenan a los pensionados a una vida miserable, entre otras, indican el interés de este sistema explotador en eliminar beneficios y derechos obtenidos de la lucha de la clase trabajadora”, abundó Velázquez.