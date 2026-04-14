Agentes del distrito de Vega Baja informan que debido a un accidente de tránsito de carácter leve entre tres vehículos y toro, un tramo de la carretera PR-688 que conduce hacia ese municipio ha sido cerrado.

El accidente ocurrió en el kilómetro 0.8, según la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Se exhortó a los conductores que se dirigen hacia Vega Alta, Cerro Gordo y Plaza Vega Baja a que tomen la carretera PR-689 como ruta alternativa.