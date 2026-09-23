Cinco personas fueron arrestadas durante un plan de vigilancia y arrestos realizado por agentes de la Policía de Puerto Rico en el residencial Bella Vista, en Arecibo, donde se ocuparon sustancias controladas y dos vehículos.

La intervención fue realizada durante la tarde de ayer, martes, por agentes adscritos a la División de Drogas de Arecibo, con la cooperación de la Unidad Canina (K-9).

Entre los arrestados figura Víctor Manuel Sánchez Mojica, de 43 años y vecino de Arecibo, a quien se le ocuparon 125 decks de heroína, 56 bolsas de cocaína, 60 bolsas de crack, 20 bolsas de marihuana y $10 en efectivo. También fue arrestado Federico Rodríguez Vélez, de 46 años y vecino de Arecibo, a quien se le ocupó una bolsa de cocaína y un vehículo Volkswagen Jetta, del año 2007.

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Además, fueron arrestados Abner Arce Saavedra, de 36 años, y Rita Saavedra Ahorrio, de 57 años, ambos vecinos de Arecibo. A estos se les ocupó una bolsa de cocaína y un vehículo Toyota Yaris, del año 2011. También fue arrestado Francisco Rivera Martínez, de 40 años y vecino de Manatí, a quien se le ocupó una bolsa de marihuana.

Los casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible radicación de los cargos correspondientes.