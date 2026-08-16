Cinco hombres armados asaltaron durante la madrugada de este domingo una estación de gasolina en Las Piedras, de donde se apropiaron de la caja registradora, cigarrillos, cigarrillos electrónicos y dinero en efectivo, cuya cantidad no ha sido determinada.

Según la información preliminar de la Policía, los individuos llegaron a la estación VP Racing Mart, ubicada en el kilómetro 18.1 de la carretera PR-31, en el barrio Río, a bordo de un vehículo color rojo.

Los asaltantes entraron al establecimiento y anunciaron el robo mientras portaban armas de fuego. Posteriormente, abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Nadie sufrió daños físicos durante el incidente.

El agente Jean Carlo Rivera Hernández, adscrito al Distrito de Las Piedras, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Área de Humacao, que continuará con la pesquisa.