Un hombre fue secuestrado durante la madrugada de hoy por cinco individuos que lo interceptaron en un colmado y lo transportaron hasta un área recreativa en la calle San José, del barrio Las Monjas, en San Juan, donde fue agredido y despojado de $300 en efectivo, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre la situación. Al llegar al lugar, los policías encontraron al perjudicado, quien relató que mientras se encontraba en un colmado del área fue interceptado por cinco individuos.

Los sujetos, mediante amenaza e intimidación, lo obligaron a salir del establecimiento y abordar su vehículo. Posteriormente, lo transportaron hasta el área recreativa de la calle San José, donde lo agredieron con un objeto contundente en varias partes del cuerpo y le quitaron $300 en efectivo.

No se ha informado cómo el hombre fue dejado en libertad.

La víctima fue trasladada por paramédicos a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica. Al momento, se desconoce su condición.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.