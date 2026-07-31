Las autoridades investigaron una querella por fraude en inversiones de Bitcoin, reportada en la mañana de hoy, en el cuartel de Puerto Nuevo.

Según manifestó el querellante, mientras encontraba navegando por la aplicación de TikTok accedió a un perfil orientado en inversiones de Bitcoin, donde le recomendaron el uso de dos aplicaciones, Alpha Ox Pulse y Paybis.

Por medio de estas alegó que fue estafado mediante tarjetas prepagadas para las inversiones por un total aproximado de $14,000.

El agente Benny Tirado, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó la querella y le dio conocimiento al personal del CIC de San Juan.