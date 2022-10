Una docena de personas iniciaron esta mañana una manifestación pacífica frente a las oficinas de la compañía LUMA Energy localizadas en el kilómetro 11.9 de la carretera PR-140, en Jayuya, para exigir que se les restablezca el servicio de energía eléctrica del cual carece desde el paso del huracán Fiona por la isla.

Los 12 manifestantes son residentes de ese municipio, según el Negociado de la Policía.

Su alcalde Jorge “Georgie” González, denunció ayer en sus redes sociales que el personal del conglomerado radicó una querella en su contra y amenazó con retirar sus brigadas del municipio si continúa realizando labores de fiscalización, desganche y reparación de sectores apartados y bolsillos para que puedan ser energizado.

“Nosotros contratamos una compañía privada y a un perito electricista, sabiendo que el proceso ha tomado más tiempo de lo normal y respondiendo al llamado de cientos de personas que están desesperadas. Gente que me dice ‘ya no aguantamos más’. Antes, durante y después de la emergencia nosotros (Municipio de Jayuya) nos hemos hecho disponibles para hacer trabajos en coordinación con ellos y mantener buena comunicación en beneficio de nuestra gente, pero eso NO HA RESULTADO” expresó ayer el ejecutivo municipal.

Por su parte, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, se unió este viernes a la ciudadanía en la manifestación “Marcha de los Bolsillos” e hizo un llamado a protestar en una de las 25 oficinas regionales de LUMA Energy en todo Puerto Rico.

Agentes del Distrito de Jayuya se encuentran en el lugar “como medida preventiva”, indica el informe de novedades del Negociado de la Policía, que agrega que no se han reportado incidentes.