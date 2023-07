Luis Antonio Cádiz Martínez confesó, a su hermano Ricardo Cádiz Martínez, que “él y Félix (Verdejo Sánchez) habían matado a alguien”, el día después del asesinato, el 30 de abril de 2021, en el apartamento en el que convivían en el residencial Luis Llorens Torres.

Según el testimonio de Ricardo en la sala tres del Tribunal Federal de San Juan -donde se conduce un juicio contra Verdejo Sánchez por cargos relacionados al feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz- Luis Antonio le habría dicho del crimen cuando ambos vieron a través de la televisión que encontraron el carro Kia Forte, color gris, propiedad de la víctima, en Canóvanas.

“Nos miramos fijo y él abrió los ojos”, recordó sobre el momento en que ambos reconocieron el vehículo que aparecía en la pantalla, pues lo habían llevado a ese preciso lugar durante la mañana del día anterior, el 29 de abril de 2021.

A preguntas del fiscal Jonathan Gottfried, Ricardo explicó que había acompañado a su hermano a ese municipio, pues le dijo que debía llevar el carro a un cliente de su “car wash” en el residencial y no tenía cómo regresar.

Antes de irse rumbo a Canóvanas -Luis en el Kia Forte gris y Ricardo en un Lexus negro que conducía un amigo suyo que no fue identificado en sala-, el vigésimo quinto testigo del Ministerio Público en el juicio aseguró que vio a Verdejo Sánchez en su guagua Dodge Durango en el residencial.

Al conocer del crimen que le confesó su hermano, Ricardo recurrió a la tía de la madre de sus hijos -quien es policía- y ella les recomendó llamar al abogado Edwin Prado. Luego de coordinar una reunión entre Luis y el abogado, que ocurrió en la noche del 1 de mayo de 2021, Ricardo no volvió a ver a su hermano, según su testimonio.

Cinco días después, un gran jurado dio paso a la acusación de cuatro cargos criminales en contra de Verdejo Sánchez. De acuerdo con el pliego acusatorio, Verdejo y su cómplice, Cádiz Martínez, cometieron los delitos por los que se le acusan tras una “planificación sustancial y con premeditación” para causar la muerte de Rodríguez

Verdejo Sánchez pidió píldoras abortivas

Tres días antes del asesinato, el 26 de abril de 2021, Verdejo Sánchez llamó a Ricardo Cádiz Martínez y, sin darle mayores explicaciones, le pidió píldoras para abortar.

A lo que Cádiz Martínez le contestó: “Asegúrate si la persona va a abortar. Si va a abortar, te las consigo, si no, no te las voy a conseguir”. En una segunda llamada, el acusado verbalizó que la persona no quería terminar el embarazo. Verdejo Sánchez nunca mencionó el nombre de Rodríguez Ortiz, según testificó.

Ricardo notó un tono “desesperado” en la voz de Verdejo durante esa última comunicación, por lo que le dijo que estuviera tranquilo y que lo tomara como ejemplo, pues tiene tres hijos. A lo que, según el testigo, Verdejo Sánchez replicó “que él y yo no éramos lo mismo, que él era una figura pública, que no quería perder su familia”.

Vendía kilos de cocaína con Verdejo Sánchez

Ricardo contó que conoció al exboxeador entre 2016 y 2017. Ambos compartían su gusto por los deportes y su amistad “siempre fue buena”.

Pero no fue hasta que comenzó la pandemia de COVID-19 que comenzaron a trabajar juntos. De acuerdo con su testimonio, Ricardo indicó que vendieron “kilos de cocaína” en, al menos, tres ocasiones.

“Me entró una llamada de un amigo, (y) Félix estaba al lado mío. Cuando colgué le pregunté (a Verdejo Sánchez) si (conocía a) alguien que me pudiera conseguir (cocaína). Él me dijo que sí”, dijo sobre la primera vez que hicieron una transacción de drogas. “Al otro día (Verdejo) llegó con el kilo e hicimos la venta”.

El comprador, dijo Ricardo, pagó $24,000, de los que obtuvo $500 y los restantes $23,500 fueron para Verdejo Sánchez. Esto se repitió en, al menos, tres ocasiones, según el testigo, quien habría vendido drogas anteriormente en su adolescencia, “pero no kilos así”.

“El amigo llegaba, me entregaba el dinero y Félix esperaba en la guagua”, explicó sobre sus roles en las transacciones, para las que se comunicaban por teléfonos prepagados que cambiaban mensualmente.

Acuerdo con fiscalía

Ricardo Cádiz Martínez accedió a declarar tras alcanzar un acuerdo de cooperación, el 17 de mayo de 2023, con la Fiscalía federal para someter alegato de culpabilidad por un cargo de conspiración por posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas. Ante la presentación en sala del acuerdo firmado, Ricardo Cádiz Martínez reconoció que un juez determinará su sentencia (y que el juez no está obligado a seguir las guías de sentencia estipuladas en el acuerdo).

Además, acordó prestar un testimonio veraz, completo y correcto. Asimismo, aseguró que entendía que no se le requiere hacer un caso contra una persona, solo decir la verdad, y que las consecuencias de no hacerlo podrían incluir acusaciones por perjurio, rendir falso testimonio, emitir declaraciones falsas y obstrucción a la justicia.

“Quiero que se haga justicia y despejar mi nombre. Y cuando el juez me dé el tiempo, cumplir la sentencia y reunirme con mi familia”, expresó sobre las razones para aceptar el acuerdo.

A preguntas del abogado de defensa, Jason González Delgado, el hombre de 31 años reconoció que había sido acusado tras confesar el crimen, como parte de su colaboración en múltiples entrevistas con las autoridades federales.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo (“carjacking”) que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, pues Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por portar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.