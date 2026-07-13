Un incidente de violencia en medio del presunto cobro de una deuda ocurrió en la madrugada de hoy, lunes, en la urbanización Puerto Nuevo.

Según el informe de novedades de la Policía, los hechos ourrieron a las 12:30 a.m., luego de que la querellante, de 22 años, llegara a la residencia de un hombre a la que fue citada para cobrar una deuda y este la atacó tras arrebatarle su teléfono celular.

Otro hombre salió en defensa de la mujer, tras escucharla gritar. Cuando entró en la casa el hombre lo amenazó con un arma de fuego y se registró un enfrentamiento físico entre ambos provocando que la misma cayera el piso.

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En ese momento, el alegado agresor tomó el arma y utilizó la culata para agredirlo en el pómulo izquierdo ocasionándole una herida abierta.

Posteriormente, ambos hombres abandonaron el lugar a pie.

Tras lo sucedido, el herido llegó en su motora hasta un CDT del área donde lo atendió el médico de turno, quien le diagnosticó una herida abierta en dicho pómulo. La mujer involucrada en estos hechos no requirió asistencia médica.

Además, no se realizaron arrestos con relación a estos hechos, que se encuentran bajo investigación de las autoridades.

El agente Carlos Téxidor, del precinto de Puerto Nuevo, investigó inicialmente el caso y lo refirió al agente Erick Ortiz, de la División de Homicidios del CIC de San Juan.