El ausentismo masivo dentro de las filas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) durante el fin de semana de Halloween” comenzó a normalizarse a partir de la madrugada de hoy, lunes, en el turno que comienza a las 4:00 a.m. y se extiende hasta el mediodía.

Así lo confirmó el comisionado del NPPR, Antonio López Figueroa, quien aceptó que hubo un “ausentismo notable” de parte de los policías, pero aseguró que con el plan de trabajo alterno que se coordinó con los alcaldes y sus policías municipales, la alta oficialidad, persona de los “Task Force” con agencias federales y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), lograron atender las situaciones extraordinarias que se presentaron el fin de semana en el que se registraron 14 asesinatos, una de las víctimas fue un adolescente de 15 años, en medio de un caso de secuestro que atiende el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Este ha sido el fin de semana con mayor cantidad de asesinatos en la isla este año.

“Ya comenzaron mis policías a rendir servicio y ya se normalizó la situación”, aseveró.

El funcionario insistió en que todos los cuarteles de la policía estuvieron en funciones en todo momento a pesar de que fue documentado el cierre de sus portones al igual que los de las comandancias de Mayagüez, Caguas y Aibonito entre otras. Según sus cifras se ausentaron durante todo el fin de semana 5,000 policías, que de un total de 10,400 que pudieran estar activos, según cifras de hace varios meses, representaría la mitad de su fuerza laboral.

Sin embargo, el expolicía Gabriel Hernández Ramos, quien ha fungido como portavoz de los agentes a pesar de que ha aclarado que no es líder de ningún movimiento, sostuvo, de acuerdo con la información que le fue notificada, que un 90% de los policías se ausentaron en toda la isla.

“Él sabe que no fueron 5,000 y pico...Es imposible ignorar ver que la masa de la Policía se unió, aquí no estamos hablando de una sola área, o de cierto grupo o cierta unidad, aquí estamos hablando de que la Policía de Puerto Rico como cuerpo, más del 90% fue el ausentismo en la isla y eso tiene mucho que decir. Aquí se liberó por siempre el miedo que la policía llevaba por décadas”, opinó por su parte Hernández Ramos.

Mientras que, López Figueroa, quien es un coronel de carrera en el NPPR directamente afectado por los recortes en los beneficios del retiro, aunque reconoció que las ausencias de policía son un factor, no atribuyó la alta incidencia de asesinatos durante el fin de semana a la falta de seguridad ocasionada por las ausencias ya que en su mayoría ocurrieron por encargo y acecho, los cuales vinculó con el narcotráfico y al trasiego de armas.

PUBLICIDAD

A su vez descartó que vayan a tomar represalias contra los agentes que se unieron al ausentismo o que se evalúe implementar un toque de queda en el país y la activación de la Guardia Nacional, porque existe un compromiso del gobernador Pedro Pierluis, del secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres y al igual que el suyo, para que “este cuatrienio” se resuelva la situación del retiro digno.

“Yo nunca he hablado de sanciones, no he hablado de represalias. Se sigue trabajando, vamos a continuar trabajando del período navideño y seguimos adelante, respondió López Figueroa al ser cuestionado sobre otros comentarios que han surgido en las redes sociales sobre nuevas interrupciones de labores para el Día de Acción de Gracias y desde el Día de Nochebuena (24 de diciembre del 2021) hasta el 2 de enero del 2022.

Según estadísticas del NPPR, durante los días 29, 30 y 31 del año pasado en el que se atravesó por circunstancias especiales debido a la pandemia del COVID-19, hubo cinco asesinatos, mientras que, en el 2019, en ese período, se registraron 3 y el 31 no hubo ninguno.

Por su parte, Hernández Ramos, coincidió con el comisionado al no relacionar la alta incidencia de asesinatos de este fin de semana al ausentismo.

De acuerdo con información que le brindó la alta oficialidad estuvieron laborando en la calle este fin de semana unos 500 miembros de la Uniformada en todo Puerto Rico.

“Peor será si es que la policía se llega a ir (faltar a sus turnos de trabajo), si es que lo hace, desde el 24 (de diciembre) al 2 de enero, por ejemplo, eso es horrible, sin seguridad, porque en el fin de semana hay mucha gente que está encerrada en sus casas y no está trabajando, pero cuando toca el día de semana eso es una pesadilla. El mal social o la inmoralidad de una sociedad no se puede adjudicar a lo que sucedió este fin de semana”, respondió el expolicía, quien recordó que aun cuando hay policías trabajando a toda capacidad se han registrado masacres.

La situación también afectó a los comercios que tuvieron que cambiar sus horarios de labores como medida preventiva.

Los agentes reclaman que la Junta de Supervisión Fiscal ponga en vigor la Ley 81 “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, entre otros servidores públicos.