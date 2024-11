El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) arrancó hoy la campaña para prevenir que inocentes resulten muertos o heridos, durante las festividades navideñas, en especial en la despedida de año, por el uso de armas de fuego, con el lema: “Ni una bala más al aire: Respeta y valora la vida”.

El comisionado, Antonio López Figueroa, confía que al cierre de este año no haya ningún solo incidente como estos que han marcado la vida de numerosas familias a lo largo de los años.

“Aunque las muertes han cesado, todos los años se han reportado heridos de bala, los últimos dos la cifra se redujo drásticamente a dos heridos de bala en el 2022 y a dos heridos en el 2023, lo que denota que todos estos esfuerzos no han sido en vano y que han ido calando en la conciencia colectiva. Por su puesto, aspiramos a que no haya ningún incidente porque la Navidad, señores, es una época de celebrar en familia, de compartir en fiestas, pero sobre todo de celebrar la vida”, declaró el comisionado.

PUBLICIDAD

La adolescente Karla Michelle Negrón Vélez, ha sido la última víctima de una bala perdida, cuando a sus 15 años, recibió un impacto de bala en la cabeza al filo del 1 de enero de 2012 en su residencia.

Desde entonces, su padre, Carlos Negrón, ha sido parte integral de la campaña para evitar muertes.

“La recordamos todos y cada uno de los años en una misión particular que tiene su papá Carlos Negrón, llevando el mensaje de ni una bala más al aire, creando conciencia a estas personas inescrupulosas que utilizan un arma de fuego para despedir el año, poniendo en riesgo la seguridad de todos”, sostuvo López Figueroa, quien le agradeció a Negrón su respaldo.

Por su parte, el líder comunitario, Roberto Pérez Santoni, conocido como Papo Christian, instó a la ciudadanía a no temer al momento de denunciar a una persona que vea disparando al aire, ya que estará salvando vidas.

“Llamen sin miedo, no sea cobardes y no hagan cómplices, cuando vean a alguien disparando llame al 343-2020. Óigame, aquí no están choteando, aquí estamos salvando vidas, usted levante el teléfono y llame a la Policía que a lo mejor salva una vida, porque si usted no llama y matan a alguien tiene la conciencia llena de sangre, eso nunca se olvida. Hago un llamado a la humanidad. No disparen al aire”, puntualizó durante una rueda de prensa.

El comisionado, Antonio López Figueroa, confía que durante la despedida del 2024 no se registren víctimas por balas perdidas. ( Suministrada Policía )

El intérprete y compositor de música urbana líder comunitario del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, Alwin Vázquez, compuso el tema de la campaña, al igual que el año pasado.

PUBLICIDAD

El estudiante Nesdiel Rivera Santana, de 13 años, de la Escuela Especializada en Teatro José Julián Acosta, en San Juan, e integrante de la Liga Atlética Policíaca, también encabezará la campaña, junto al sacerdote Carlos Vélez y el reverendo Moisés Román.

Disparar al aire es un delito que conlleva una pena fija de cinco años y hasta diez años con agravantes.

“No Más Balas al Aire” se desarrolla en virtud de la Ley 404 de Puerto Rico del año 2000, también conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, que establece que disparar al aire es un delito y que se debe realizar una campaña publicitaria educativa al respecto. La campaña se lleva a cabo anualmente, del 15 de noviembre al 7 de enero.

En el año 2000 se registró una muerte y cuatro heridos de bala; el siguiente (2001) seis heridos de bala, en el 2002, diez heridos y 1 muerte; mientras que, en el 2003 la cifra ascendió a 22 heridos y una muerte más.