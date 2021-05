El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, exhortó hoy, jueves, a las mujeres que han denunciado a través de las redes sociales que han sido acosadas por un individuo que se hace pasar por policía para detener sus vehículos, a que radiquen las querellas para poder tomar acción directa.

“Las exhortamos a que se querellen, pero se está investigando desde el primer momento en que advine en conocimiento me comuniqué con los comandantes de área (Bayamón y Arecibo) para que estuvieran en alerta ante esta situación. El individuo no es policía”, aclaró López Figueroa.

Una de las primeras denuncias que surgió esta semana mediante la publicación de una mujer que transitaba por Arecibo y que advertía que se debía ejercer precaución si veían al individuo que transita en un auto compacto blanco sin el parachoques posterior, mientras captaba en vídeo sus intentos para que se detuviera apareando su vehículo al de ella.

Posteriormente, se dieron a conocer otros mensajes, uno de ellos acompañado por fotos tomadas en Bayamón: “Acabo de ver al tipo que acosó a la muchacha de Arecibo diciéndole que se parara, que era guardia. En el área de Plaza del Sol haciéndole lo mismo al carro del lado y tirándoselo encima. Mi gente tenga cuidado”.

“Mi gente, cuidado con este sujeto, el mismo de ayer (martes) en Arecibo, hoy está en Vega Baja. Tengan mucho cuidado el tipo está siguiendo a mi hermana y quería que se estacionara”, son otras de las expresiones de alerta.

“Hoy pasé el peor día de mi vida a causa de este individuo. Saliendo de mi trabajo a las 5:00 de la tarde, este individuo se me fue detrás y me acechó desde Vega Baja hasta Dorado, hasta que llegué al cuartel más cercano. Temí por mi vida y llamé a mi padre pidiéndole ayuda e indicándole donde me encontraba. No pudieron hacer nada por mí en el cuartel, aunque los oficiales se portaron muy bien y trataron de ayudarme. Es increíble, tenemos que ser una estadística para que la ley de este país intente hacer algo”, lee un fragmento de otro de los mensajes.

Se exhorta a cualquier persona que sea víctima de esta persona a que lo denuncie en el cuartel más cercano, a través de la línea confidencial 343-2020 o por al Sistema de Emergencias 9-1-1 si está ocurriendo al momento.

López Figueroa, por su parte, insistió en que “necesitamos las querellas”.

El presunto sospechoso ya está plenamente identificado, añadió.