Para el comisionado de la Policía, Antonio López, la criminalidad, violencia y la conducta antisocial que este fin de semana se disparó en algunas calles y comunidades en el País no es consecuencia del paro de brazos caídos de los miembros de la Uniformada, aunque algunos malhechores aprovecharon el ausentismo policial.

Según el resumen de la Policía, el fin de semana de “Halloween”, en Puerto Rico se registraron 12 asesinatos, cinco personas resultaron heridas de bala, dos perdieron la vida en accidentes de tránsito y se reportó un suicidio. Estas estadísticas incluyen las incidencias ocurridas hasta el domingo en la noche, mientras los pocos policías disponibles se preparaban para prestar vigilancia en la Noche de Brujas.

Sin embargo, el comisionado López rechazó que las calles se hayan convertido en “tierra de nadie”, como algunos ciudadanos describen los incidentes en las redes sociales.

“No hay preocupación, son incidentes aislados porque tan pronto se adviene en conocimiento a la Policía, tomamos acción al respecto. Son fotografías, videos de segundos, donde se tiene esa toma, pero no se tiene lo que pasó posteriormente. No podemos decir que las calles son tierra de nadie. Nosotros estamos presentes, tengo a la Policía, tanto estatales como municipales, haciendo su trabajo en la calle, respondiendo al llamado de cada uno de los ciudadanos que amerite el servicio. Así que tierra de nadie, no es. Es tierra de ley y orden donde nosotros estamos prestos a dar el servicio”, sentenció el jefe de la Policía.

Dijo que los regateos en vías públicas se han ido trabajando durante este año con el capitán José González Montañez, director del Negociado de Patrullas de Carreteras y sostuvo que este tipo de competencia en las calles ocurre mayormente los martes y miércoles.

“Se ha ido denunciando a estas personas, se han incautado armas, drogas y se han arrestado personas. Nosotros estamos trabajando con la situación conforme ha ido sucediendo” dijo López.

Sobre las cabalgatas y el voceteo, que se ha generalizado en algunos cascos de los pueblos y en zonas rurales, dijo que Nelson Hernández, encargado de los Códigos de Orden Público en la Policía, “se ha estado reuniendo en cada uno de los 78 municipios, para que los alcaldes nos ayuden en la implementación de un código que nos ayude en esos asuntos”.

“Hay varios alcaldes ya, que han acogido la idea y la han puesto en vigor. Las asambleas municipales han decretado códigos que corresponden a esa área. Insistimos en que los alcaldes se unan a nosotros para que esa situación que afecta a ciertas comunidades resolverla”, sostuvo.

López indicó que con el nuevo modelo de reforma de la Policía buscan empoderar a las comunidades para que la ciudadanía participe en solución de estos problemas.

Dijo que para esta noche de Halloween tienen un plan establecido mediante el cual, cada comandante de área tiene la flexibilidad de dirigir el personal de turno a aquellas áreas donde ocurran incidentes que haya que atender.

“Quiero darles las gracias a los alcaldes, a todos los comisionados de la policía municipal y a cada uno de los policías municipales que me ayudaron en este plan interagencial para poder lidiar con la situación de ausentismo por parte de la Policía de Puerto Rico y que el mismo, tanto con la ayuda de los policías municipales, los task force federales y del Negociado de Investigaciones Espaciales, así como los Vigilantes de recursos naturales, todos contribuyeron a dar el servicio que Puerto Rico merece”, indicó López.

Aunque muchos cuarteles a nivel Isla permanecieron cerrados, el comisionado reclamó que “todos los cuarteles de la Policía se mantuvieron operando”.

Dijo que los policías municipales se mantuvieron en los cuarteles municipales atendiendo querellas y dando el servicio que cada ciudadano requirió en un momento dado. “Se dio mayor atención a incidentes de mayor envergadura y siempre respondió la Policía, como en el caso de muertes violentas, Homicidios siempre estuvo disponible y el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), también estuvo disponible. Esta noche de Halloween que la ciudadanía sepa que vamos a estar pendiente para atender cualquier situación”, expresó López.

De acuerdo con los datos provistos por la propia Uniformada, casi 5 mil agentes no se presentaron a trabajar este fin de semana, como parte del paro de brazos caídos de la Policía en reclamo de mejores condiciones salariales y del pago de las horas extra.

Mientras, algunos cuarteles estaban cerrados y bajó el patrullaje por el ausentismo, ocurrieron varios incidentes violentos, como el que se registró el sábado a eso de las 10:30 de la noche con un comerciante de un conocido restaurante en Río Piedras que fue secuestrado en un confuso incidente, aparentemente, cuando salía del negocio junto a dos personas más, entre ellos un menor de edad.

El incidente mantuvo en jaque toda la madrugada y el día del domingo, tanto a la Policía como al Negociado de Investigaciones Federales (FBI), pues después que familiares pagaron un rescate, el comerciante fue liberado, pero el cuerpo del jovencito apareció baleado en una gasolinera en la PR-1, jurisdicción de Guaynabo.

Cerca del suceso de Río Piedras y un poco más tarde, ya a la medianoche, la intersección de la Avenida de Diego con la Avenida Central, en Puerto Nuevo fue prácticamente tomada por mozalbetes en motoras, según reza en un video que posteó en las redes sociales el relacionista público Pepo García.

En las imágenes se puede ver cómo un bonche de individuos en motoras y otros en “four track”, paralizaron el tránsito dando rienda suelta a las competencias callejeras, donde lo que prevalece es la adrenalina, ruido ensordecedor y el desenfreno.

“No vi una patrulla, ni un policía mientras esperaba el cambio de luz y allí había un revolú. Nunca había visto algo así en esta parte de Puerto Nuevo. Motoristas y personas en ‘four tracks’ interferían con los conductores que aguardaban por el cambio de luz en los semáforos”, relató García, quien regresaba a su hogar luego de ver en un establecimiento un juego de la final de las Grandes Ligas.

“Esta es una conducta antisocial que se ha ido acrecentando en Puerto Rico, mientras hoy se reporta en el periódico un alza peligrosa en los accidentes de motoras. La pregunta que tenemos que hacernos, es si después de haber estaba tanto tiempo encerrados por el virus del COVID-19 y ante la incapacidad del Estado y del gobierno de brindarnos seguridad, vamos a quedarnos en nuestras casas por este otro virus que está en las calles de Puerto Rico. ¿Esa es la solución?”, cuestionó.

Entre los incidentes violentos ocurridos hoy, domingo, a plena luz del día, la Policía reportó un doble asesinato a las 4:20 p.m. en la Avenida 65 de Infantería, frente a un restaurante de comida rápida, en Río Piedras. Más temprano, a eso de las 11:17 a.m. se reportó otro asesinato en la calle Juan B. López, frente al residencial López Sicardó, en Río Piedras. También en Río Piedras, ocurrió un tiroteo este domingo en el que murió un hombre y otro resultó herido en la calle San Rafael de la barriada Buen Consejo.

En Fajardo agentes, adscritos a la División de Homicidios del CIC, investigan un asesinato reportado el sábado a las 2:58 a.m. en la comunidad Mansión del Sapo, después del barrio Maternillo, donde agentes encontraron el cuerpo de Axel R. Ocasio Díaz, de 25 años y residente de la urbanización Monte Brisas III, en Fajardo, con varios impactos de bala.

También, agentes del CIC investigan como una muerte violenta el hallazgo del cadáver de un hombre cubierto en plástico y con una herida en su cabeza, localizado en la calle Piñeiro, en Río Piedras. El occiso fue identificado como Rafael Campos Díaz, de 60 años de edad, quien estaba y parcialmente desnudo.

El sábado también se reportó un doble asesinato en el barrio Jauca, que es investigado por agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Ponce. Según información preliminar, dos hombres, identificados como Ángel Salvador Echevarría Santiago de 56 años y Luis Alejandro Martínez Santiago de 31 años, ambos residentes de Santa Isabel, fueron ultimados a balazos mientras transitaban en una pick up Ford F-100 color blanca, la cual quedó en una zanja tras brincar un talud de tierra a orillas de la mencionada vía de rodaje.

En Vega Baja se regitró también una muerte violenta en el Barrio Sabana. De acuerdo a la investigación preliminar, luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema 9-1-1 sobre una persona muerta, los agentes del distrito de Vega Baja, localizaron al lado de una residencia, el cuerpo de un hombre identificado como Jayson González Martínez de 40 años, con heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

En Río Piedras se investiga otro asesinato reportado el viernes a las 6:30 p.m. en la calle 36 de las Parcelas Falú. Según el informe policial se recibió una llamada donde se informó sobre un incendio, el cual fue extinguido por Bomberos de Río Piedras, y donde se encontró el cuerpo de un hombre calcinado, que tenía las manos atadas, sobre un colchón, en un área boscosa. En la escena se encontraron 11 casquillos de bala. El occiso no ha sido identificado por las autoridades.

En Barrio Obrero, Santurce, una muerte violenta se reportó a las 9:40 p.m. del viernes en la Avenida Barbosa, frente al negocio La Casa de las Baterías, donde un hombre fue ultimado a balazos. La víctima fue identificada como Christian Leonardo Ostolaza Maldonado de 28 años y vecino de San Juan, con múltiples impactos de bala.