El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, anunció hoy la remoción de su posición como supervisor de la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Humacao de un sargento al que se le radicarán cargos por la presunta agresión y amenaza a su esposa e hijastra.

López Figueroa, en declaraciones escritas, se reafirmó en la política de su administración de cero tolerancia a la violencia doméstica.

“Tan pronto supe sobre las alegaciones contra el sargento, ordené que se le removiera inmediatamente del cargo que ocupa dentro de la Unidad. Si en su momento, se prueba ante el Tribunal, que las imputaciones son ciertas, habremos de tomar las determinaciones correspondientes. En lo que eso ocurre, ya se inició una investigación administrativa dentro de la Policía, como establece el protocolo para este tipo de situación”, expresó López Figueroa.

El fiscal Miguel López instruyó a radicar cargos por violar la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en los artículos 3.2 por Maltrato Agravado en los incisos (c) (cuando se cometiere con arma mortífera en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar) y (g) (cuando se cometiere y simultáneamente se incurriere en maltrato de un menor) y el artículo 3.3 por Maltrato Mediante Amenaza; por maltrato de menores y violación al artículo 6.14 (b) (cuando intencionalmente apunte hacia alguna persona con un arma de fuego, aunque no le cause daño a persona alguna) de la Ley de Armas.

Los hechos por los que será acusado ocurrieron el martes, a las 2:00 a.m. en su residencia en Maunabo porque presuntamente su hijastra de 17 años había llegado tarde y la estaba reprendiendo, cuando intervino su pareja. En medio de la discusión que se generó se alega que García las agredió a ambas en diferentes partes del cuerpo y desenfundó su arma de fuego para amenazarlas.

Las víctimas sintieron temor por lo que lograron escapar y llegar hasta el cuartel de Maunabo.

El caso es investigado por la agente Milmaris Ramos, adscrita a la División de Violencia Doméstica de Caguas.