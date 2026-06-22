El juez de Utah encargado del caso por el asesinato de Charlie Kirk ha denegado la solicitud de la defensa de obligar al antiguo compañero de piso de Tyler Robinson a testificar en persona durante la vista preliminar, alegando que la credibilidad de cualquier testimonio podrá ser cuestionada más adelante si el caso llega a juicio.

El juez Tony Graf dictó la resolución durante una vista celebrada el lunes por la mañana, señalando que el objetivo de una vista preliminar es determinar si existen pruebas suficientes para justificar que el caso llegue a juicio, y no para determinar si alguien es inocente o culpable.

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Graf también aplazó hasta el viernes su decisión sobre si los fiscales podrían enfrentarse a sanciones por los comentarios realizados a los medios de comunicación sobre un fragmento de bala recuperado del cadáver del activista conservador. La defensa había solicitado al juez Tony Graf que impidiera la aplicación de la pena de muerte en el caso, alegando que los comentarios de los fiscales podrían influir en los posibles miembros del jurado respecto a su culpabilidad.

Robinson, de 23 años, aún no se ha pronunciado sobre los cargos. Se le acusa de asesinato con agravantes por la muerte, el 10 de septiembre, de Kirk, un estrecho aliado del presidente Donald Trump que recibió un disparo en el cuello mientras se dirigía a una multitud de miles de personas en la Universidad de Utah Valley.

La fiscalía ha afirmado que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle, en el casquillo del cartucho disparado y en dos cartuchos sin disparar. Los abogados defensores señalan que los informes forenses indican que se encontró ADN de varias personas en algunos objetos, lo que, según ellos, requiere un análisis más complejo.

Según se ha informado, Robinson envió un mensaje de texto a su compañero de piso, que también era su pareja sentimental, en el que le decía que había elegido a Kirk como objetivo porque «ya estaba harto de su odio», según han afirmado los fiscales.

El equipo de defensa de Robinson solicitó al juez que impidiera a la fiscalía utilizar las declaraciones grabadas del compañero de piso en la vista preliminar, cuyo inicio está previsto para el 6 de julio. Los abogados defensores afirmaron que el compañero de piso debería comparecer para testificar en persona, de modo que Robinson pueda ejercer su derecho a interrogar a los testigos en persona y cuestionar su credibilidad. Sin embargo, Graf denegó esa solicitud, alegando que el momento de interrogar a los testigos llegará más adelante.

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“El Tribunal Supremo de Utah ha subrayado en repetidas ocasiones que una vista preliminar no es un juicio sobre el fondo del asunto, sino una vía de acceso al órgano encargado de determinar los hechos”, afirmó Graf. La tarea de determinar si un testigo es creíble corresponde al jurado si el caso llega a juicio, añadió.

El caso ha despertado un gran interés, y las especulaciones y las teorías conspirativas en Internet se intensificaron después de que la defensa revelara en documentos judiciales públicos que los análisis iniciales no habían permitido determinar con certeza si la bala había sido disparada con el arma presuntamente utilizada en el asesinato.

Las especulaciones en torno a esas pruebas alimentaron teorías conspirativas sin fundamento, según las cuales podría haber habido un segundo tirador o que su muerte hubiera sido un montaje. Los abogados de ambas partes han expresado su preocupación por que la desinformación y la gran atención mediática puedan influir negativamente en el posible grupo de candidatos a formar parte del jurado.

El juez Graf celebró una vista a principios de este mes para determinar si debía declararse a los fiscales en desacato por sus comentarios sobre la bala.

Los abogados de Robinson acusaron a los fiscales —entre ellos el fiscal adjunto del condado de Utah, Christopher Ballard— de intentar influir en los posibles miembros del jurado al realizar una «gira mediática» para hablar sobre las pruebas balísticas del caso.

Ballard afirmó en la vista celebrada el 12 de junio que no había hablado con los medios de comunicación sobre los detalles del caso, y que solo había hecho comentarios generales sobre cómo los análisis balísticos pueden resultar poco concluyentes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.