Las cuatro estrellas que carga con orgullo sobre cada hombro significan responsabilidad, empatía, esfuerzo, sacrificio y liderato.

Transcurridos 34 años de carrera, a la coronel Diana Crispín Reyes, nueva comisionada asociada de la Policía de Puerto Rico -y la única oficial en ostentar esa posición-, las estrellas ya no le pesan, sino que son el recuerdo de una amplia trayectoria que la llevó a alcanzar su meta.

Su compromiso desde el nuevo cargo es dejar huella, demostrando ser una buena líder, un ejemplo para las otras oficiales con deseos de ascender en su carrera, mantenerse estructurada, organizada y capaz de cumplir el reto que se le ofreció.

PUBLICIDAD

Crispín Reyes es oficial por vocación, ya que en su familia nadie más ha pertenecido a la Uniformada.

“Toda mi vida siempre lo quise (ser policía) y era medio cobarde. Al principio era bastante tímida, pero mi misma profesión me ha ayudado a perder la timidez y ser valiente”, puntualizó.

El proceso de selección para su nueva encomienda lo describe como “bien curioso”, ya que en días recientes el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, conversó con ella para preguntarle si estaba disponible para esa posición y le respondió en la afirmativa. Dos días después se hizo el anuncio justo en una actividad con motivo de la Semana de la Mujer.

“El comisionado se reunió conmigo, dialogamos, le dije que estaba en la disponibilidad de ayudarlo y después de dos días me llamó y me dijo: ‘te voy a nombrar comisionada asociada’ y eso fue una sorpresa para mí, dos días después de haber dialogado con él”, narró Crispín Reyes en entrevista con Primera Hora.

“Yo no soy política”

Al peguntarle sobre comentarios surgidos en torno a que su cercanía con la gobernadora Jenniffer González Colón, alegadamente, abrieron el camino para ser designada al cargo, respondió que nunca ha estado ligada a la política.

“La gente que me conoce sabe que yo no soy política. Lo que puedo decirte relacionado a la gobernadora es de las veces que ha ido a Utuado, cuando yo era comandante de área que atendía los casos, pero de ahí en fuera no he tenido contacto con la señora gobernadora, solamente en el ámbito laboral”, respondió sonreída y un tanto sorprendida.

PUBLICIDAD

Crispín Reyes indicó estar comprometida con no defraudar a Puerto Rico ni a las mujeres policías, ser empática desde su posición y continuar fortaleciendo su vínculo con las comunidades con las cuales estrechó lazos, particularmente durante sus seis años en Utuado como comandante de área.

Dice sentirse feliz de ejercer labores administrativas sobre las operaciones ya que anteriormente trabajó en la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional por lo que tiene la confianza que le viene de su experiencia.

A pesar de que la coronel es de Bayamón, el pueblo de Utuado se convirtió en su segundo hogar ya que hasta dormía en la comandancia para estar cerca y accesible ante cualquier eventualidad.

Al preguntarle si dejó algo pendiente, sostuvo que le apenaba separarse de la comunidad y de los concejales.

“Me da mucha tristeza dejar a las comunidades, estuve seis años en Utuado, una comunidad que me adoptó me aceptó y me da tristeza, pero tengo que seguir adelante como ser humano”.

Entiende que ha visto una evolución en la cultura machista que por décadas ha marcado la agencia, porque en la actualidad hay 2,997 mujeres y 171 son oficiales, una cantidad que ha ido en aumento.

“Por tanto, hay más mujeres en la calle, hay más compañeras con el rango de sargento. Cuando yo llego a Utuado, no había oficiales, yo era única mujer; y en estos momentos hay seis sargentos que pasaron los exámenes, pues vamos evolucionando y vamos alcanzando otras posiciones y logrando otras metas”.

No obstante, aclaró que en su carrera no ha sido víctima de acoso laboral o sexual. “Nunca he tenido ese problema, porque uno se tiene que dar a respetar”.

PUBLICIDAD

Todavía no ha recibido una encomienda del comisionado de la Policía, pero tiene claro que, dentro de las funciones del cargo, al ejercer labores administrativas, tendrá que trabajar las querellas de policías.

Casos que la marcaron

Durante su carrera, hay varios casos que la marcaron, entre ellos el asesinato de la bailarina Yexeiera Torres Pacheco, ocurrido en el año 2011 y cuyos restos nunca fueron recuperados, pero se logró la convicción de su pareja, el expolicía Roberto Quiñones Rivera. También le impactó el proceso en contra de Hilton Cordero, por actos lascivos contra su hija, por hechos cometidos cuando era comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Recordó también “los decapitados en Carolina, los diferentes asesinatos en Loíza que, cuando yo estaba, ocurrieron 47 asesinatos y poder identificar el agresor y ver a esa víctima cuando llega con ese dolor, independientemente de la razón por las cuales sus hijos fueron asesinados, causan un poquito de dolor porque somos seres humanos”.

También mencionó el caso un niño que fue víctima de maltrato por parte de sus padres en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, además de incidentes impactantes de abuso sexual.

Finalizó con un mensaje a las mujeres de que “todo lo que te propongas en la vida, lo puedes lograr; y tenemos que educarnos, nos inyectan muchas tecnologías, que van llegando día a día, pero somos nosotras las que tenemos que escoger las cosas que nos convienen y, sobre todo, los valores, la familia y atender a sus hijos y no permitir que sean las redes sociales y la televisión el que sustituya las funciones de padre y madre”.

Más sobre ella