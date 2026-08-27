La jueza Irmarie Colón, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa para arresto contra Jorge E. Mulero Merced de 53 años y a Kimberly Merced González de 24 años, por maltrato de menores, bajo la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Surge de la investigación de la agente Linnette Matos, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, que para el mes de enero la mujer llevó a su hija de un año y medio al Centro Pediátrico en Aguas Buenas para que recibiera asistencia médica.

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Cuando fue examinada por un pediatra notó que presentaba golpes y mordidas en su cuerpo que no eran compatibles con una caída ni por condiciones de salud.

Posteriormente, durante la pesquisa trascendió que fueron ocasionadas por el imputado que para una persona sin hogar que la mujer acogió en su casa como pareja.

Mulero Merced, con un amplio expediente criminal fue excarcelado para enfrentar los nuevos cargos.

La madre de la menor también enfrenta cargos debido a que no la protegió.

Este caso fue consultado con el fiscal Pedro Mateo, quien formuló los cargos.

A la pareja se le señaló una fianza de $50,000, que no fue prestada por lo que fueron fichados e ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.

Mulero Merced tiene expediente criminal y fue convicto por asesinato en segundo grado, Ley de Armas y está sumariado en la institución penal de Bayamón por Violencia Doméstica.

La sargento Hilda González supervisó la pesquisa.

La menor se encuentra bajo custodia del Departamento de la Familia.