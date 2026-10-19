Un hombre sufrió heridas graves al caer de la motora que conducía a las 12:20 de la madrugada de hoy, en el kilómetro 1.1 de la carretera PR-116, en la intersección con la PR-122, en Lajas.

Según la información preliminar de la Policía, Fabián Torres Babilonia conducía una motora marca Zhejiang, modelo R4, color negro, del año 2025, cuando perdió el control del vehículo y cayó al pavimento.

A consecuencia de la caída, Torres Babilonia sufrió múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo. Fue transportado en ambulancia al Hospital La Concepción, en San Germán, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como delicada.

El agente Henry Vega, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, se hizo cargo de la investigación. Por orden del fiscal Antonio Cintrón, la motora fue ocupada y trasladada a la división policiaca.