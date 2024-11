El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas concluyó la pesquisa con relación a las amenazas de muerte que surgieron la semana pasada mediante cartas en el Caguas Private School, en ese municipio, confirmó el sargento Anthony Egea.

“Nosotros le llevamos ayer (martes) el insumo de la investigación al Procurador de Menores, Orlando Velázquez, de la Fiscalía de Caguas y se espera que den a conocer su determinación. La Policía concluyó con la investigación”, respondió Egea.

El adolescente es de nivel intermedio.

Por su parte, el colegio ha informado públicamente que el responsable de estos hechos fue identificado y expulsado.

Al mismo tiempo, tomaron otras medidas preventivas para reanudar sus clases durante este mañana, para reforzar la seguridad en el aula.

El Departamento de la Familia ha estado investigando también el caso y ha brindado apoyo en la pesquisa del CIC.

Los días 4 y 6 de noviembre, se encontraron varias notas amenazantes en el área de los baños del plantel escolar y de inmediato se activó el protocolo de seguridad.

Una de estas amenazas iba dirigida a la consejera escolar. El lunes pasado, en la mañana, un alumno encontró una nota escrita que lee: “Te lo mando el Diablo te estoy viendo te voy a matar”.

Mientras que el 6 de noviembre, otra alumna halla tres notas una leía: “Por más que me busques no me vas a encontrar jamás, pero cuando te mate sabrás quien soy...” y culmina con palabras soeces.

La otra estaba dirigida también a la consejera a quien se refiere con palabras ofensivas y advierte que la iba a matar a ella y a todos los que interfieran en su plan. “Esto va a ser como en Estados Unidos tiroteos en las escuelas. Los voy a matar a todos p...”