Logroño, España. La Audiencia Provincial de La Rioja española ha condenado a 15 años y 10 meses de prisión al exentrenador de fútbol del Club Deportivo Varea de Logroño, club de la quinta división del fútbol español, por la comisión de diez delitos, entre ellos de abuso sexual a menores de 16 años, acoso sexual, descubrimiento de secretos y tenencia de pornografía infantil.

Estos hechos afectaron a seis menores que formaban parte del equipo que dirigía, ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja en una nota.

La sentencia también impone multas por un importe total de 7,920 euros y el pago de indemnizaciones a las víctimas, que ascienden a 29,000 euros.

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El tribunal declara responsable civil subsidiario del pago de estas indemnizaciones al Club Atlético Osasuna, equipo para el que el acusado trabajaba como ojeador.

Según la sentencia, de 179 páginas, el condenado aprovechó su posición como entrenador y la confianza de los jugadores en él para abusar sexualmente de seis menores en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022.

Considera acreditado que el acusado se valía de su vinculación con el Club Atlético Osasuna, con el que mantenía un contrato indefinido desde julio de 2021 como ojeador.

Así, ofrecía a los adolescentes la posibilidad de progresar en su carrera futbolística y llegar al primer equipo y, bajo esa promesa, les pedía fotografías de contenido sexual y trataba de concertar encuentros a solas.