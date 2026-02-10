La Guardia Costera (GC) del Sector San Juan no sospecha que en este momento esté ocurriendo una descarga activa de combustible de la barcaza que encalló en la tarde del lunes, en la entrada del puerto de San Juan por el Castillo de San Felipe del Morro en el Viejo San Juan.

El portavoz de GC, Rafael Castrodad, reveló que al presente tampoco han ocurrido cambios significativos en la posición de la embarcación a pesar de los embates de las olas.

El Comando de Incidentes se reunirá con las compañías de salvamento contratadas por los dueños y operadores de la barcaza, para delinear un plan supervisado por la GC, a pesar de que las condiciones del tiempo y el fuerte oleaje les impiden tomar iniciar esas labores.

“Pudieron hacer los sondeos de los tanques y estimaron que en el compartimiento principal hay residual de diésel, porque la embarcación estaba vacía. Entre ese tanque principal que se utiliza para la carga principal y otro tanque pequeño que está en la parte superior de la barcaza que estima que hay menos de mil galones de diésel, para todos los efectos esa barcaza está bastante vacía”, detalló Castrodad.

Durante el día de ayer durante el sondeo pudo haber ocurrido una descarga del material, y como medida preventiva, se cerraron las escotillas.

Aclaró que en el contexto de la carga que transporta ese tipo de embarcación mil galones de diésel se le considera prácticamente vacía, “pero no deja de ser una de nuestras consideraciones y monitoreo.”

Agencias estatales como el Departamento de Recursos Naturales, la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, les brindan apoyo.

La embarcación no será removida por la GC sino que el plan que sea delineado se les presenta y ellos les dan su aprobación con el insumo de las demás agencias para identificación consideraciones y requerimientos que esas compañías tienen que culplir durante los trabajos.

El Puerto de San Juan permanece abierto al tránsito marítimo ya que la barcaza no obstruye la entrada del puerto ni la vía navegable.

La Defiant, una barcaza de 265 pies de la compañía Harbord Bunkering, estaba siendo remolcada hacia el puerto de San Juan, Puerto Rico, desde St. Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, justo antes de que ocurriera el incidente.

“Entrando a la bahía de San Juan algo ocurre que se desconecta del remolcador. Está a la deriva y termina encallándose frente a El Morro dando al Atlántico no obstruyendo el canal de navegación”, sostuvo ayer Castrodad.