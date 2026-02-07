Un adulto mayor murió en la mañana de este sábado, tras ser arrollado por un conductor que huyó de la escena, informó la portavoz de prensa de la región policiaca de Bayamón, Mayra Ayala.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:15 a.m., en la carretera PR-863, cerca de la panadería Los Primos, en Toa Baja.

Debido al accidente, catalogado como un “hit and run”, la Policía cerró el paso vehicular por el tramo donde ocurrió el accidente en lo que realiza la investigación.

Sobre la persona fallecida, Ayala adelantó que es un hombre residente del lugar y tiene sobre 60 años. Dijo que familiares del fenecido ya se encuentran en la escena.

La División de Tránsito de Bayamón investiga.