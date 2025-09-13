Conductor atropella a mujer que cruzaba calle junto a su perro y se da a la fuga
La mascota murió.
Una mujer de 63 años se encuentra en condición crítica y su mascota falleció, luego de que un conductor los atropellara mientras cruzaban una calle durante horas de la madrugada y se diera a la fuga.
El incidente, catalogado como un “hit and run”, ocurrió a eso de la 1:25 a.m. en la calle doctor Ramón Emeterio Betances, intersección calle Juan Morel Campos, frente al Negocio El Garabato, en Mayagüez.
El informe policiaco detalla que, un conductor que se dio a la fuga atropelló a “Yolanda Vázquez Rivera, de 63 años y residente en la calle San Rafael del mencionado municipio, mientras se disponía a cruzar la calle en compañía de su mascota (perro). A consecuencia del impacto, recibió trauma en la cabeza con sangrado interno, fractura en el cuello, costilla izquierda, tobillo y pelvis fracturado. La mascota (perro) resultó con heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar”.
La perjudicada fue llevada por un ciudadano a un hospital del área, donde fue evaluada por el doctor José Milla Morel. Este diagnosticó condición crítica y ordenó el traslado al Centro Médico de Río Piedras.
La investigación quedó a cargo del agente Eduardo González, de la División de Patrulla de Carreteras, en unión al agente Julio Rosario, de la División de Homicidios de Mayagüez.