Un conductor murió la noche del martes luego de que el vehículo que manejaba se incendiara tras chocar contra un árbol en la Ruta 66, informó la Policía de Puerto Rico.

Del informe preliminar de la Uniformada se desprende que a eso de las 10:00 p.m. el conductor de una guagua Toyota Tacoma del año 2014 y color blanco, transitaba en dirección de Carolina a Canóvanas y al tomar la salida #5 hacia la carretera PR-853, perdió el control y dominio del volante, dando a lugar que impactara un árbol que se encontraba en el área verde.

Tras el choque, la camioneta se incendió lo que provocó que el chofer falleciera calcinado. El fuego fue extinguido por Bomberos Municipales de Carolina.

Se sospecha que conducía a una velocidad mayor a la permitida por ley

El propietario de la guagua fue entrevistado por los agentes e informó que se la había prestado a su hijo de 17 años para visitar unas amistades.

Se le instruyó a que acudiera al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de su identificación.

El agente Rey Fernández Figueroa, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopista de Carolina, en unión al fiscal Sergio Calzada, se hicieron cargo de la pesquisa.