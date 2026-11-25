Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Humacao investigaron un accidente de tránsito de carácter grave, ocurrido durante la mañana de hoy, miércoles, en la intersección de la carretera PR-927 con la calle Orquídea, en el barrio Antón Ruiz, de este municipio.

Según la investigación preliminar, José J. García Mercado, de 24 años, conducía una guagua Suzuki Grand Vitara, del año 2000 y color azul y como no guardó una distancia prudente del vehículo que le precedía, al frenar, perdió el control del volante y se desvió hacia la izquierda e invadió el carril contrario.

Como consecuencia, impactó con la parte frontal izquierda a un automóvil marca Honda Fit del año 2009, que transitaba en dirección opuesta por su carril designado, el cual era manejado por Sebastián Maldonado López, de 20 años.

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A consecuencia del impacto, Maldonado López resultó con heridas de gravedad siendo atendido en el lugar del accidente por paramédicos y posteriormente fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde recibe tratamiento médico especializado.

La investigación estuvo a cargo del agente Sergio Ares Perales, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, en unión a la fiscal Astrid Rivera.

Ambos conductores se les realizaron pruebas para detectar la presencia de alcohol en el organismo. García Mercado arrojó un resultado de 0.00 % en la prueba de aliento, mientras que a Maldonado López se le tomó una muestra de sangre para el análisis correspondiente.