Un hombre de 74 años atropelló fatalmente a un peatón de 59 años durante la tarde de ayer, lunes, en la carretera 140, en Barceloneta, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, Manuel Viruet Cruz, residente de Barceloneta, conducía un Hyundai Accent azul cuando, al llegar al kilómetro 66.8, frente al supermercado Econo, no se percató de la presencia de Félix Hiram Ramírez Medina, quien cruzaba la vía hacia su residencia.

El peatón fue impactado por la parte delantera derecha del vehículo, cayó sobre el cristal frontal y posteriormente salió expulsado hacia la carretera, donde sufrió heridas de gravedad. Ramírez Medina fue transportado al Hospital Manatí Medical Center, donde el médico Luis F. Adorno Burgos certificó su muerte.

Se le realizó una prueba de aliento al conductor, que arrojó 0.000% de alcohol en su organismo. Además, se ordenó ocupar el vehículo para fines de inspección.

La agente Nilsa Meléndez Otero, adscrita a Patrullas de Carreteras de Arecibo, quedó a cargo de la investigación.