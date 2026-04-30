El conductor de camión resultó herido de gravedad tras caer por un risco en la carretera PR-156 del barrio Juan Asencio, en Aguas Buenas, en el área donde se desarrolla un proyecto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Según informó la oficina de prensa de la Policía, se investigan las razones por las cuales el conductor perdió el control del volante.

El perjudicado fue atendido por paramédicos en la escena y lo trasladaron a una institución hospitalaria en condición de cuidado.

Al momento, no hay datos del vehículo ni de la persona afectada.