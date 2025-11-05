Un robo en la modalidad de “carjacking” fue reportado en la madrugada de hoy, miércoles, cerca de una panadería localizada en la avenida Américo Miranda, en Puerto Nuevo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el perjudicado se encontraba trabajando como conductor de una aplicación de transporte en su automóvil Hyundai Elantra, color gris, del año 2024 y con la tablilla KGO-457 y cuando llegó al destino se montaron tres hombres.

Posteriormente, uno de ellos le tocó el hombro al chofer y le indicó que siguiera la dirección marcada en el mapa.

En ese momento, el conductor se giró y notó que los sujetos llevaban el rostro cubierto. Al llegar al destino, los individuos lo agredieron físicamente en distintas partes del cuerpo y lo despojaron de su vehículo.

El caso se refirió a la División de Robos del CIC de San Juan.