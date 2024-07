Un conductor se querelló en el Precinto de Río Piedras de la apropiación ilegal de $13,000 de su vehículo en el que brindó transportación a dos turistas la madrugada del domingo.

Según el informe de novedades, el perjudicado de 31 años, había dejado el 11 de julio un sobre amarillo con el dinero debajo del asiento del pasajero delantero de su camioneta Dodge RAM, negra y del año 2024.

Ayer, domingo a eso de las 2:00 a.m. transportó a dos turistas desde Isla Verde hasta el hotel Dream’s, en Rio Piedras y posteriormente se percató que el dinero no estaba donde lo dejó. No se precisó si el querellante trabaja para alguna compañía de transporte privado.

La agente Wilmarie Quiñones, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.