La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Carolina, determinó ayer, martes, causa para arresto contra César Armando Méndez Torres por cargos de abandono de la escena y destrucción al de evidencia, señalándole una fianza de $150,000, la cual prestó.

Los hechos se reportaron el 23 de septiembre de 2025, a eso de las 4:00 a.m., en el kilómetro 15.2 de la carretera PR-3, en Canóvanas, cuando presuntamente Méndez Torres conducía un vehículo de motor, el cual no fue descrito e impactó al peatón Emilio Alberto Cruz Rosario, de 72 años, quien sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

Tras el accidente, el imputado abandonó la escena sin prestar ayuda al perjudicado.

El agente Karl McDaniel Sánchez, bajo la supervisión del teniente José Padín, consultó el caso con el fiscal Carlos Gómez, quien radicó los cargos antes mencionados.

El imputado quedó en libertad hasta la vista preliminar señalada para el 18 de junio.