Un conductor fue víctima de un “carjacking” ocurrido pasada la medianoche de hoy, jueves, en la calle 31 de la urbanización Rexville, en Bayamón.

El perjudicado alegó que, mientras se encontraba detenido verificando su teléfono celular, dos pistoleros se le acercaron y mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de un automóvil marca Toyota Corolla, color gris, año 2015 y con la tablilla IMC-578.

En el interior estaba su teléfono celular marca Samsung y una cartera con documentos personales.

Los sospechosos escaparon en su carro sin ocasionarle daño físico.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continuará con la pesquisa.