Un conductor fue asaltado por un individuo que lo despojó de su vehículo a media mañana de hoy, martes, en la urbanización Santa Juanita en Bayamón, informó el Negociado de la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:00 a.m. cuando un individuo armado de una cuchilla le robó al querellante el vehículo marca BMW 323, color blanco, del año 2000, con la tablilla DYL-070.

El ladrón fue descrito como de tez trigueña, 5″7 de estatura y vestía un mahón azul y no tenía mascarilla. En el informe no se precisó si el querellante no recordaba la descripción de la camisa o si estaba descamisado.

La División de Vehículos Hurtados de Bayamón se hizo cargo de la investigación.