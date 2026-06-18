Un conductor logró escapar en medio de un “carjacking” durante la madrugada de hoy, jueves, en la carretera PR-185, en Carolina, informó la oficina de prensa de la Policía.

La querella se reportó a las 12:45 de la madrugada mientras transitaba por el lugar en un Kia Seltos y fue intercerceptado por una guagua Hyundai Santa Fe color vino de la que se bajaron dos enmascarados armados y le ordenaron que se detuviera.

Uno de los asaltantes intentó abrir la puerta del conductor mientras ambos lo amenazaban con armas de fuego. El ciudadano logró retroceder y abandonar el lugar a pesar de que en ese momento uno de los delincuentes disparó hacia la parte posterior de su carro.

No se reportaron heridos.

El caso se refirió al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.