Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de San Sebastián, investigan preliminarmente una querella de vehículo hurtado mediante la modalidad de robo, reportado esta mañana, en la intersección de las carreteras PR-447 y PR-119 cerca de la escuela Emilio Scharon, en ese municipio.

Según la información preliminar, el perjudicado le brindó transportación a un hombre a quien no conocía y al llegar cerca del plantel localizado en el barrio Hoya Mala, le anunció el robo tras advertirle que tenía un arma de fuego, pero no la mostró.

Acto seguido, el pasajero lo agredió con un puño en el rostro y lo despojó de su automóvil marca un Kia Seltos, color azul.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.