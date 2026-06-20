Un hombre que cruzaba anoche la carretera PR-3, frente al hospital de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Doctor Federico Trilla, en Carolina, falleció atropellado por un conductor, informó la Policía.

El accidente fatal con peatón ocurrió a eso de las 8:49 p.m.

El informe policiaco indica que “una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación en un área no designada para peatones. Al llegar al lugar, los agentes localizaron al perjudicado, un hombre que no ha sido identificado, con múltiples lesiones y heridas de gravedad”.

El atropellado fue transportado al hospital, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

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La Policía indicó que “el conductor permaneció en el lugar y se le realizó la prueba alcohol mediante el aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo”.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación correspondiente.