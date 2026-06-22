Un conductor murió en un accidente de tránsito que ocurrió esta tarde, en el kilómetro 4.9 de la carretera PR-681 en el barrio Islote, de Arecibo.

Los hechos se reportaron a la 1:32 p.m. a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 luego que el conductor chocara con un poste en circunstancias que se investigan.

Según se informa un conductor (hombre) impacto con su vehículo un poste, falleciendo en el acto.

La División de Patrullas de Carreteras de Arecibo y el fiscal de turno tienen a cargo la investigación de la escena.

La Policía mantiene el control de tránsito, mientras culminan la investigación ya que hay dos carriles obstruidos y se exhortó a que tomen rutas alternas si es posible.