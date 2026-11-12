Un hombre de 54 años que conducía a exceso de velocidad perdió la vida anoche tras perder el control de su vehículo e impactar un poste de concreto en la intersección de las carreteras PR-31 y PR-936, en Las Piedras.

Según la investigación preliminar de la Policía, el conductor, identificado como Tyrone Nieves Martínez, residente de Humacao, transitaba en un vehículo Mazda Protegé, color verde, del año 2000, por la carretera PR-31 en dirección hacia Las Piedras.

Al llegar a la intersección con la carretera PR-936, en el kilómetro 14.9, conducía a una velocidad mayor a la permitida por ley, por lo que perdió el control del volante, se salió del carril e impactó con la parte frontal del automóvil un poste de concreto.

Nieves Martínez sufrió heridas de gravedad y fue atendido por paramédicos en la escena, quienes certificaron la ausencia de signos vitales.

La investigación estuvo a cargo del agente José Rivera Lozada, de la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, y el fiscal Israel A. Umpierre Chaar.