Un hombre murió anoche en un accidente de auto reportado en la autopista PR-52, kilómetro 102.2, jurisdicción de Ponce.

De acuerdo a la investigación realizada, a eso de las 11:48 de la noche del viernes, el conductor -que no ha sido identificado- transitaba en un vehículo Audi, modelo 4, color blanco, del año 2008, por el carril izquierdo de Ponce a Juana Díaz y al llegar al kilómetro 102.2, perdió el control y dominio del volante por viajar a alta velocidad. Por eso impactó con la parte frontal la valla de seguridad de la salida 101 B, desviándose hacia el área verde.

A consecuencia del impacto, el perjudicado sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte. Al lugar se personaron paramédicos de Emergencias Médicas Estatal quienes certificaron ausencia de signos vitales.

El agente Luis Dávila Colón en unión al fiscal Jorge Mercado se hicieron cargo de la investigación correspondiente.

Al momento de redactar este informe, el occiso no había sido identificado por algún familiar y el cuerpo fue trasladado al instituto de Ciencias Forenses.