El juez Daniel López González del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, hizo hoy lectura de acusación a Oscar Andrés Serrano Rivera, por un cargo de violación al Artículo 4.02(c) de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, el cual sanciona la modalidad delictiva de causar la muerte a un peatón con una pena de 15 años de cárcel.

Durante el acto de lectura de acusación el acusado escucha el contenido del documento formal de la denuncia preparado por la fiscalía, para garantizar que la persona imputada conozca con absoluta claridad los delitos específicos que se le imputan y los hechos que los sustentan.

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Se alega que Serrano Rivera, de 23 años, abandonó la escena del accidente en el que atropelló mortalmente al gruero Armando Rodríguez Rodríguez, de 20 años, en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), el 15 de diciembre de 2025.

Como no se halló no causa por violación al Artículo 5.07(c) de la misma ley por conducir de manera negligente y temeraria, los fiscales Dennis Soto Fantauzzi, Arlene Gardón Rivera y Yammir Samalot Rodríguez solicitaron una vista preliminar en alzada la cual fue señalada para el 13 y 15 de octubre, informó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

El próximo señalamiento para notificar al tribunal la determinación en una vista sobre el estado de los procedimientos se llevará a cabo el 4 de noviembre.

La pesquisa estableció que los hechos ocurrieron en el kilómetro 12.4, cuando el conductor de una guagua Toyota 4Runner, color blanco y del 2007, impactó a Rodríguez Rodríguez mientras se encontraba haciendo el enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos en el paseo de emergencia y continuó la marcha.

Oscar A. Serrano Rivera, enfrenta cargos por un "hit and run", el 15 de diciembre de 2025, en la autopista Luis A. Ferré en Caguas, donde murió un gruero. ( Suministrada )

Varios días después de los hechos, Serrano Rivera compareció al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, donde se amparó en su derecho a no declarar. El vehículo fue ocupado para fines periciales. Este es representado por el licenciado Harry Padilla.