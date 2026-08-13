Un conductor radicó ayer una querella por la apropiación ilegal de dinero del interior de su vehículo en el estacionamiento de Walmart, en Guayama.

El querellante encontró roto el cristal delantero de su automóvil marca Volkswagen Jetta, color gris y del año 2011, de donde se apropiaron ilegalmente de un sobre que contenía la cantidad de $3,500 en efectivo.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.