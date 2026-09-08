Un conductor que fue víctima de un secuestro y “carjacking” durante la madrugada de hoy, martes, logró escapar tras lanzarse de su vehículo, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los hechos se reportaron a las 3:00 a.m. de hoy, martes, en el kilómetro 2.2 de la carretera PR-852, del barrio La Gloria en Trujillo Alto.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante transitaba por el lugar cuando un hombre se le acercó y, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, abordó su vehículo y le exigió dinero.

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Durante el incidente se produjo un forcejeo entre ambos, en el que el sospechoso presuntamente golpeó al conductor en la cabeza. Ante la agresión, el perjudicado logró lanzarse del auto y escapar del lugar.

El asaltante huyó a bordo de su vehículo Kia Forte, color gris, del año 2019, con tablilla JGY-722. Además, se apropió de un teléfono celular iPhone X, color negro y una cartera que contenía tarjetas de crédito y documentos personales.

La víctima fue transportada a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición de salud fue descrita como estable.

El agente Ángel Cruz, adscrito al Distrito de Trujillo Alto, refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.