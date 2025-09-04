Un hombre murió en un accidente de tránsito reportado la noche del miércoles, en la intersección de la carretera PR-1 con la carretera PR-795, en jurisdicción del municipio de Caguas.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió cuando José L. Sánchez Sánchez, de 56 años conducía un vehículo Toyota Tercel del año 1995 por la carretera 795. Al llegar a la intersección con la PR-01, presuntamente no tomó las debidas precauciones y rebasó la luz roja, siendo impactado en el lado izquierdo por un Mazda CX5 del año 2014, conducido por Daniel A. Rivera Ortiz, de 21 años.

Sánchez Sánchez, quien no poseía licencia de conducir, fue transportado en ambulancia al hospital Menonita de Caguas, donde el médico de turno certificó su muerte debido a los múltiples traumas sufridos.

En el vehículo también viajaba Nishal Sánchez Oyola, de 23 años, quien resultó con heridas de gravedad y permanece en condición de cuidado.

Por su parte, Rivera Ortiz arrojó 0.00% de alcohol en la prueba realizada en el lugar de los hechos.

Ambos vehículos fueron ocupados por las autoridades para fines de investigación. El agente Perfecto Ortiz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en conjunto con el fiscal Juan C. Goyco, están a cargo de la pesquisa.