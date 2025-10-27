Las autoridades investigaron una querella de crueldad contra animales, en la mañana de hoy, lunes, en la carretera PR-844 camino Iglesias, en Cupey.

Según informó el querellante, un vehículo marca Volkswagen Beetle color blanco y que era conducido por una mujer, impactó con la parte frontal a su perro de la raza gran danés, que se encontraba en los predios de su residencia en dicha vía de rodaje.

Tras lo sucedido, el perjudicado le hizo señas para que se detuviera, ya que el perro estaba debajo del automóvil.

Sin embargo, esta continuó la marcha en su vehículo y abandonó el lugar sin brindar información alguna.

El perro resultó con lesiones de gravedad y tuvo que ser transportado a un hospital veterinario donde permanece recluido en condición delicada.

El agente Luis Meléndez, adscrito al Precinto de Cupey, investigó preliminarmente y lo refirió al coordinador de la Ley 154 “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales” de San Juan.