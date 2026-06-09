( Suministrada por la Policía )

Una conductora de 67 años chocó su guagua contra la vitrina de la tienda Rainbow ubicada en el centro comercial Bayamón Oeste Shopping Center.

De acuerdo a la información preliminar, a eso de las 12:30 del mediodía, la mujer presuntamente sufrió algún percance de salud mientras conducía su vehículo marca Toyota RAV4, blanco y del año 2013.

Una conductora chocó su guagua contra la vitrina de la tienda Rainbow ubicada en el Bayamón Oeste Shopping Center. ( Suministrada por la Policía )

Con relación a estos hechos nadie resultó herido, pero se indicó que la conductora fue transportada por paramédicos de una compañía privada hasta un hospital para ser atendida.

Hasta el momento se desconoce su condición.

En cuanto a los daños a la tienda, se estará haciendo un inventario para estimar su valor.

La agente Alondra Sánchez, del Precinto de Bayamón Centro, investigó la querella.